Who’s who: Vote tally on UN resolution slamming U.S. on Jerusalem

December 21, 2017

Yes: 128

No: 9

Abstain: 35

Y AFGHANISTAN

Y DOMINICA

Y LITHUANIA

SAO TOME AND PRINCIPE

Y ALBANIA

A DOMINICAN REPUBLIC

Y LUXEMBOURG

Y SAUDI ARABIA

Y ALGERIA

Y ECUADOR

Y MADAGASCAR

Y SENEGAL

Y ANDORRA

Y EGYPT

A MALAWI

Y SERBIA

Y ANGOLA

EL SALVADOR

Y MALAYSIA

Y SEYCHELLES

A ANTIGUA AND BARBUDA

A EQUATORIAL GUINEA

Y MALDIVES SIERRA LEONE

A ARGENTINA

Y ERITREA

Y MALI

Y SINGAPORE

Y ARMENIA

Y ESTONIA

Y MALTA

Y SLOVAKIA

A AUSTRALIA

Y ETHIOPIA

N MARSHALL ISLANDS

Y SLOVENIA

Y AUSTRIA

A FIJI

Y MAURITANIA

A SOLOMON ISLANDS

Y AZERBAIJAN

Y FINLAND

Y MAURITIUS

Y SOMALIA

A BAHAMAS

Y FRANCE

A MEXICO

Y SOUTH AFRICA

Y BAHRAIN

Y GABON

N MICRONESIA (FEDERATEO STATES OF)

A SOUTH SUDAN

Y BANGLADESH

Y GAMBIA

Y MONACO

Y SPAIN

Y BARBADOS

GEORGIA

MONGOLIA

Y SRI LANKA

Y BELARUS

Y GERMANY

Y MONTENEGRO

Y SUDAN

Y BELGIUM

Y GHANA

Y MOROCCO

Y SURINAME

Y BELIZE

Y GREECE

Y MOZAMBIQUE SWAZILAND

A BENIN

Y GRENADA MYANMAR

Y SWEDEN

A BHUTAN

N GUATEMALA

Y NAMIBIA

Y SWITZERLAND

Y BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

Y GUINEA

N NAURU

Y SYRIAN ARAB REPUBLIC

A BOSNIA AND HERZEGOVINA GUINEA-BISSAU

Y NEPAL

Y TAJIKISTAN

Y BOTSWANA

Y GUYANA

Y NETHERLANDS

Y THAILAND

Y BRAZIL

A HAITI

Y NEW ZEALAND

Y THE FORMER YUGOSLAV REPUBLICOF MACEDONIA

Y BRUNEI DARUSSALAM

N HONDURAS

Y NICARAGUA TIMOR-LESTE

Y BULGARIA

A HUNGARY

Y NIGER

N TOGO

Y BURKlNA FASO

Y ICELAND

Y NIGERIA TONGA

Y BURUNDI

Y INDIA

Y NORWAY

A TRINIDAD AND TOBAGO

Y CABO VERDE

Y INDONESIA

Y OMAN

Y TUNISIA

Y CAMBODIA

Y IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

Y PAKISTAN

Y TURKEY

A CAMEROON

Y IRAQ

N PALAU TURKMENISTAN

A CANADA

Y IRELAND

A PANAMA

A TUVALU CENTRAL AFRICAN REPUBLIC

N ISRAEL

Y PAPUA NEWGUINEA

A UGANDA

Y CHAD

Y ITALY

A PARAGUAY UKRAINE

Y CHILE

A JM1AICA

Y PERU

Y UNITED ARAB EMIRATES

Y CHINA

Y JAPAN

A PHILIPPINES

Y UNITED KINGDOM

A COLOMBIA

Y JORDAN

A POLAND

Y UNITED REPUBLICOF TANZANIA

Y COMOROS

Y KAZAKHSTAN

Y PORTUGAL

N UNITED STATES

Y CONGO KENYA

Y QATAR

Y URUGUAY

Y COSTA RICA

A KIRIBATI

Y REPUBLIC OF KOREA

Y UZBEKISTAN

Y COTE D’IVOIRE

Y KUWAIT REPUBLIC OF MOLDOVA

A VANUATU

A CROATIA

Y KYRGYZSTAN

A ROMANIA

Y VENEZUELA BOLlVARIAN REPUBLIC 0F)

Y CUBA

Y LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC

Y RUSSIAN FEDERATION

Y VIETNAM REPUBLIC

Y CYPRUS

A LATVIA

A RWANDA

Y YEMEN

A CZECH REPUBLIC

Y LEBANON

Y SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

ZAMBIA

Y DEMOCRATIC PEOPLE’S

A LESOTHO SAINT LUCIA

Y ZIMBABWE REPUBLIC OF KOREA DEMOCRATIC REPUBLICOF THE

Y LIBERIA Y SAINT VINCENT AND THE CONGO GRENADINES

Y DENMARK

Y LIBYA SAMOA

Y DJIBOUTI

Y LIECHTENSTEIN SAN MARINO

