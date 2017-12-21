Who’s who: Vote tally on UN resolution slamming U.S. on Jerusalem

Special to WorldTribune , December 21, 2017
Yes: 128
No: 9
Abstain: 35
Y AFGHANISTAN
Y DOMINICA
Y LITHUANIA
SAO TOME AND PRINCIPE
Y ALBANIA
A DOMINICAN REPUBLIC
Y LUXEMBOURG
Y SAUDI ARABIA
Y ALGERIA
Y ECUADOR
Y MADAGASCAR
Y SENEGAL
Y ANDORRA
Y EGYPT
A MALAWI
Y SERBIA
Y ANGOLA
EL SALVADOR
Y MALAYSIA
Y SEYCHELLES
A ANTIGUA AND BARBUDA
A EQUATORIAL GUINEA
Y MALDIVES SIERRA LEONE
A ARGENTINA
Y ERITREA
Y MALI
Y SINGAPORE
Y ARMENIA
Y ESTONIA
Y MALTA
Y SLOVAKIA
A AUSTRALIA
Y ETHIOPIA
N MARSHALL ISLANDS
Y SLOVENIA
Y AUSTRIA
A FIJI
Y MAURITANIA
A SOLOMON ISLANDS
Y AZERBAIJAN
Y FINLAND
Y MAURITIUS
Y SOMALIA
A BAHAMAS
Y FRANCE
A MEXICO
Y SOUTH AFRICA
Y BAHRAIN
Y GABON
N MICRONESIA (FEDERATEO STATES OF)
A SOUTH SUDAN
Y BANGLADESH
Y GAMBIA
Y MONACO
Y SPAIN
Y BARBADOS
GEORGIA
MONGOLIA
Y SRI LANKA
Y BELARUS
Y GERMANY
Y MONTENEGRO
Y SUDAN
Y BELGIUM
Y GHANA
Y MOROCCO
Y SURINAME
Y BELIZE
Y GREECE
Y MOZAMBIQUE SWAZILAND
A BENIN
Y GRENADA MYANMAR
Y SWEDEN
A BHUTAN
N GUATEMALA
Y NAMIBIA
Y SWITZERLAND
Y BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Y GUINEA
N NAURU
Y SYRIAN ARAB REPUBLIC
A BOSNIA AND HERZEGOVINA GUINEA-BISSAU
Y NEPAL
Y TAJIKISTAN
Y BOTSWANA
Y GUYANA
Y NETHERLANDS
Y THAILAND
Y BRAZIL
A HAITI
Y NEW ZEALAND
Y THE FORMER YUGOSLAV REPUBLICOF MACEDONIA
Y BRUNEI DARUSSALAM
N HONDURAS
Y NICARAGUA TIMOR-LESTE
Y BULGARIA
A HUNGARY
Y NIGER
N TOGO
Y BURKlNA FASO
Y ICELAND
Y NIGERIA TONGA
Y BURUNDI
Y INDIA
Y NORWAY
A TRINIDAD AND TOBAGO
Y CABO VERDE
Y INDONESIA
Y OMAN
Y TUNISIA
Y CAMBODIA
Y IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Y PAKISTAN
Y TURKEY
A CAMEROON
Y IRAQ
N PALAU TURKMENISTAN
A CANADA
Y IRELAND
A PANAMA
A TUVALU CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
N ISRAEL
Y PAPUA NEWGUINEA
A UGANDA
Y CHAD
Y ITALY
A PARAGUAY UKRAINE
Y CHILE
A JM1AICA
Y PERU
Y UNITED ARAB EMIRATES
Y CHINA
Y JAPAN
A PHILIPPINES
Y UNITED KINGDOM
A COLOMBIA
Y JORDAN
A POLAND
Y UNITED REPUBLICOF TANZANIA
Y COMOROS
Y KAZAKHSTAN
Y PORTUGAL
N UNITED STATES
Y CONGO KENYA
Y QATAR
Y URUGUAY
Y COSTA RICA
A KIRIBATI
Y REPUBLIC OF KOREA
Y UZBEKISTAN
Y COTE D’IVOIRE
Y KUWAIT REPUBLIC OF MOLDOVA
A VANUATU
A CROATIA
Y KYRGYZSTAN
A ROMANIA
Y VENEZUELA BOLlVARIAN REPUBLIC 0F)
Y CUBA
Y LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
Y RUSSIAN FEDERATION
Y VIETNAM REPUBLIC
Y CYPRUS
A LATVIA
A RWANDA
Y YEMEN
A CZECH REPUBLIC
Y LEBANON
Y SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
ZAMBIA
Y DEMOCRATIC PEOPLE’S
A LESOTHO SAINT LUCIA
Y ZIMBABWE REPUBLIC OF KOREA DEMOCRATIC REPUBLICOF THE
Y LIBERIA Y SAINT VINCENT AND THE CONGO GRENADINES
Y DENMARK
Y LIBYA SAMOA
Y DJIBOUTI
Y LIECHTENSTEIN SAN MARINO
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