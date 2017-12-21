Who’s who: Vote tally on UN resolution slamming U.S. on Jerusalem

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Special to WorldTribune , December 21, 2017

Yes: 128

No: 9

Abstain: 35

Y  AFGHANISTAN
Y  DOMINICA
Y  LITHUANIA
SAO TOME AND PRINCIPE
Y  ALBANIA
A  DOMINICAN REPUBLIC
Y  LUXEMBOURG
Y  SAUDI ARABIA
Y  ALGERIA
Y  ECUADOR
Y  MADAGASCAR
Y  SENEGAL
Y  ANDORRA
Y  EGYPT
A  MALAWI
Y  SERBIA
Y  ANGOLA
EL SALVADOR
Y  MALAYSIA
Y  SEYCHELLES
A  ANTIGUA AND BARBUDA
A  EQUATORIAL GUINEA
Y  MALDIVES SIERRA LEONE
A  ARGENTINA
Y  ERITREA
Y  MALI
Y  SINGAPORE
Y ARMENIA
Y  ESTONIA
Y  MALTA
Y  SLOVAKIA
A  AUSTRALIA
Y  ETHIOPIA
N  MARSHALL ISLANDS
Y  SLOVENIA
Y  AUSTRIA
A  FIJI
Y  MAURITANIA
A  SOLOMON ISLANDS
Y  AZERBAIJAN
Y  FINLAND
Y  MAURITIUS
Y  SOMALIA
A  BAHAMAS
Y  FRANCE
A  MEXICO
Y  SOUTH AFRICA
Y  BAHRAIN
Y  GABON
N  MICRONESIA (FEDERATEO STATES OF)
A  SOUTH SUDAN
Y  BANGLADESH
Y  GAMBIA
Y  MONACO
Y  SPAIN
Y  BARBADOS
GEORGIA
MONGOLIA
Y  SRI LANKA
Y  BELARUS
Y  GERMANY
Y  MONTENEGRO
Y  SUDAN
Y  BELGIUM
Y  GHANA
Y  MOROCCO
Y  SURINAME
Y  BELIZE
Y  GREECE
Y  MOZAMBIQUE SWAZILAND
A  BENIN
Y  GRENADA MYANMAR
Y  SWEDEN
A  BHUTAN
N  GUATEMALA
Y  NAMIBIA
Y  SWITZERLAND
Y  BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
Y  GUINEA
N  NAURU
Y  SYRIAN ARAB REPUBLIC
A  BOSNIA AND HERZEGOVINA GUINEA-BISSAU
Y  NEPAL
Y  TAJIKISTAN
Y  BOTSWANA
Y  GUYANA
Y  NETHERLANDS
Y  THAILAND
Y  BRAZIL
A  HAITI
Y  NEW ZEALAND
Y  THE FORMER YUGOSLAV REPUBLICOF MACEDONIA
Y  BRUNEI DARUSSALAM
N  HONDURAS
Y  NICARAGUA TIMOR-LESTE
Y  BULGARIA
A  HUNGARY
Y  NIGER
N  TOGO
Y  BURKlNA FASO
Y  ICELAND
Y  NIGERIA TONGA
Y  BURUNDI
Y  INDIA
Y  NORWAY
A  TRINIDAD AND TOBAGO
Y  CABO VERDE
Y  INDONESIA
Y  OMAN
Y  TUNISIA
Y  CAMBODIA
Y  IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
Y  PAKISTAN
Y  TURKEY
A  CAMEROON
Y  IRAQ
N  PALAU TURKMENISTAN
A  CANADA
Y  IRELAND
A  PANAMA
A  TUVALU CENTRAL AFRICAN REPUBLIC
N  ISRAEL
Y  PAPUA NEWGUINEA
A  UGANDA
Y  CHAD
Y  ITALY
A  PARAGUAY UKRAINE
Y  CHILE
A  JM1AICA
Y  PERU
Y  UNITED ARAB EMIRATES
Y  CHINA
Y  JAPAN
A  PHILIPPINES
Y  UNITED KINGDOM
A  COLOMBIA
Y  JORDAN
A  POLAND
Y  UNITED REPUBLICOF TANZANIA
Y  COMOROS
Y  KAZAKHSTAN
Y  PORTUGAL
N  UNITED STATES
Y  CONGO KENYA
Y  QATAR
Y  URUGUAY
Y  COSTA RICA
A  KIRIBATI
Y  REPUBLIC OF KOREA
Y  UZBEKISTAN
Y  COTE D’IVOIRE
Y  KUWAIT REPUBLIC OF MOLDOVA
A  VANUATU
A  CROATIA
Y  KYRGYZSTAN
A  ROMANIA
Y  VENEZUELA BOLlVARIAN REPUBLIC 0F)
Y  CUBA
Y  LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC
Y  RUSSIAN FEDERATION
Y  VIETNAM REPUBLIC
Y  CYPRUS
A  LATVIA
A  RWANDA
Y  YEMEN
A  CZECH REPUBLIC
Y  LEBANON
Y  SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
ZAMBIA
Y  DEMOCRATIC PEOPLE’S
A  LESOTHO SAINT LUCIA
Y  ZIMBABWE REPUBLIC OF KOREA DEMOCRATIC REPUBLICOF THE
Y  LIBERIA Y SAINT VINCENT AND THE CONGO GRENADINES
Y  DENMARK
Y  LIBYA SAMOA
Y  DJIBOUTI
Y  LIECHTENSTEIN SAN MARINO

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